У Кишиневі протестувальники оголосили безстрокову акцію - більше 100 людей ночували в наметах

Як повідомляють, на площі біля будівлі уряду встановлено вже понад 50 наметів.

У неділю десятки тисяч людей у Кишиневі вийшли на найбільшу з кінця 1990-х акцію протесту з вимогою відставки молдавського президента і проведення дострокових парламентських виборів не пізніше березня 2016 року, повідомляє BBC Україна.

За оцінками організаторів, на площі Великого Національного зібрання вийшли понад 100 тисяч людей.

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Проте поліцейські стверджують, що на мітинг зібралися не більше 12 тисяч чоловік.

Організатори акції – громадянський рух DА (Demnitate si adevar - "Гідність і справедливість") – вимагають повернути 1 млрд євро, нібито вкрадений з трьох комерційних банків за мовчазної згоди влади.

Лідери DA наполягають на звільненні Ніколає Тимофті з поста президента, а також домагаються відставки керівництва Нацбанку, Генеральної прокуратури, Антикорупційної комісії та інших владних органів Молдови.