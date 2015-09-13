У Німеччині заявили, що країна "досягла ліміту" щодо прийому мігрантів

Про це заявив міністр транспорту Німеччини Александр Добріндт, передає DW.

"Межі допустимого навантаження досягнуті. Цей сигнал має бути сприйнятим однозначно", - зазначив він.

При цьому Добріндт наголосив, що країні потрібен час, щоб упорядкувати складну ситуацію, що склалась, та зараз важливо вжити заходів для зупинення потоку мігрантів на німецькому кордоні.

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При цьому міністр транспорту зауважив, що важливою є допомога тих безпечних країн, на територію яких люди, що опинились у біді, потрапили раніше.

Також необхідно відновити дієвий контроль на німецьких кордонах, пояснив міністр, зауваживши, що "через повну відмову ЄС захист зовнішніх кордонів ЄС більше не забезпечений".