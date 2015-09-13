За добу до Мюнхена прибули близько 13 тисяч біженців

Поліція Німеччини у неділю попередила, що можливості Мюнхена з прийому біженців, які прибувають в місто через територію Австрії, вичерпані, повідомляє Радіо Свобода.

У неділю 13 вересня з ранку на головний вокзал столиці Баварії прибули понад 700 мігрантів, а в суботу – 12200.

Як очікується, протягом дня три спеціальні потяги доставлять мігрантів в інші райони Німеччини.

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Напередодні в Угорщину через кордон із Сербією увійшли більше чотирьох тисяч мігрантів. Будапешт будує стіну висотою в чотири метри на кордоні з Сербією з метою запобігти напливу біженців. З 15 вересня в Угорщині набирає чинності нове, більш жорстке міграційне законодавство, згідно з яким особи, які незаконно перетнули кордон країни, підлягають арешту. Також передбачається прискорення процесу ухвалення рішень про надання притулку.

З початку 2015 року на територію Євросоюза прибули понад 400 тисяч мігрантів з країн Близького Сходу і Африки.