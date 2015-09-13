Невідомі напали на мігрантів у центрі столиці Болгарії, є жертви

Одна людина загинула і двоє отримали поранення в результаті нападу невідомих на мігрантів в центрі столиці Болгарії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на болгарське агентство БГНЕС.

Інцидент стався біля центральної софійській синагоги. Невідомі завдали мігрантові арабського походження кілька ударів ножем - чоловік помер на місці події.

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Через кілька хвилин майже на тому ж місці були поранені ще дві людини.

Єдина офіційна інформація, яку повідомили в МВС, що поліцейські отримали сигнал про сварку між іноземними громадянами арабського походження.

На будинках біля місця події були камери спостереження, поліція вивчає записи.