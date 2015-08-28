У Німеччині невідомі підпалили притулок для біженців

Про це повідомляє Spiegel.

Інцидент стався у ніч на п'ятницю в місті Гамельн. Пожежники прибули на місце після дзвінка про те, що зловмисники закинули у вікно притулку «коктейль Молотова».

Відзначається, що свідками підпалу стали біженці із Зімбабве. Вони і викликали рятувальників.

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Основною причиною нападу поліція вважає ксенофобські настрої. На момент інциденту у притулку перебувало близько 30 біженців.

В даний час поліція розслідує підпал. За їх інформацією, зловмисники були на автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція Франції знищила табір циган.