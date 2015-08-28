У Німеччині невідомі підпалили притулок для біженців
12:50, 28 серпня 2015Світ
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На північному заході Німеччини невідомі підпалили притулок для біженців.
Невідомі кинули "коктейль Молотова" / facebook.com/Kreisfeuerwehr Hameln-Pyrmont
Про це повідомляє Spiegel.
Інцидент стався у ніч на п'ятницю в місті Гамельн. Пожежники прибули на місце після дзвінка про те, що зловмисники закинули у вікно притулку «коктейль Молотова».
Відзначається, що свідками підпалу стали біженці із Зімбабве. Вони і викликали рятувальників.
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Основною причиною нападу поліція вважає ксенофобські настрої. На момент інциденту у притулку перебувало близько 30 біженців.
В даний час поліція розслідує підпал. За їх інформацією, зловмисники були на автомобілі.
Як повідомляв УНІАН, раніше поліція Франції знищила табір циган.
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