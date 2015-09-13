Німеччина оголосила про введення прикордонного контролю з Австрією

Влада Німеччини оголосила про введення прикордонного контролю з Австрією на тлі того, що ще тисячі мігрантів прибули в країну за останні два дні.

Про це повідомляє Русская служба Би-би-си.

Раніше керівництво Мюнхена заявило, що вони ледь справляються з напливом біженців і мігрантів, які прибули в останні тижні з країн Близького Сходу і Африки.

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Як повідомляв УНІАН, міністр транспорту ФРН Александр Добріндт повідомив сьогодні, що країна досягла ліміту" з прийому біженців.

"Межі допустимого навантаження досягнуто. Цей сигнал має бути зрозумілий однозначно", - заявив він.

За словами чиновника, «зараз важливо вжити заходів для зупинки потоку мігрантів на німецькому кордоні, також необхідно відновити там дієвий контроль».

При цьому міністр зазначив, що "через повну відмову ЄС захист зовнішніх кордонів Євросоюзу більше не забезпечений".