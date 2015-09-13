ЗМІ: Німеччина хоче запровадити контроль за мігрантами на кордоні з Австрією

Канцлер ФРН Ангела Меркель повідомила свого австрійського колегу Вернера Файмана в ході телефонної розмови про намір влади Німеччини ввести контроль у прикордонній зоні та на місці виявляти мігрантів, які не мають права на отримання статусу біженця.

Про це повідомляють відразу два австрійських видання "Прессе" і "Кроні" на своїх інтернет-сайтах з посиланням на джерела в уряді республіки, передає ТАСС.

За їх даними, перевірки можуть початися вже ввечері 13 вересня.

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Як зазначає "Кроні", "Меркель запевнила, що ця міра не повинна призвести до хаосу". За розрахунками німецького уряду, даний крок повинен стати "серйозним знаком для тих біженців, які зараз знаходяться на Близькому Сході", пише видання. Передбачається, що контроль буде посилюватися поетапно.

У свою чергу "Прессе" уточнила, що в якості першого кроку ФРН має намір за прискореною процедурою розглядати заявки вихідців з Західних Балкан та депортувати їх. Мова йде про країни, які вже "почали в тому чи іншому вигляді процес зближення з Євросоюзом", зазначає газета.

В уряді ФРН розмову Меркель з Файманом поки не коментують.