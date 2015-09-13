Лавров заявляє, що Росія продовжуватиме постачати зброю Сирії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що постачання російської зброї до Сирії продовжуватиметься.

«Постачання неминуче супроводжуються направленням російських фахівців, які допомагають навчити сирійський персонал поводитися з цими озброєннями», – сказав Лавров у неділю, 13 вересня, в ефірі російського «Первого канала», передає Радіо Свобода.

За його словами, військово-технічне співробітництво Москви і Дамаска спрямоване на сприяння в "боротьбі з тероризмом".

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Сирійські державні ЗМІ напередодні повідомили про прибуття у країну двох російських літаків з гуманітарною допомогою. Міноборони Росії раніше заявляло про відправку до Сирії обладнання для наметового табору на тисячу біженців.

Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у середу попередив про небажаність втручання Росії у збройний конфлікт в Сирії. У США вважають, що дії Кремля можуть призвести до подальшого «зростання насильства і нестабільності» у регіоні.