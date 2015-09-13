Кількість заявок на одержання притулку в Нідерландах зросла майже вдвічі

Це приблизно вполовину перевищує кількість заявок у попередні тижні, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

Переважна більшість заявників - вихідці з Сирії. Лише у ніч на 13 вересня до центрального відділу реєстрації шукачів притулку у Тер Апелі північно-східної провінції Гронінген прибуло понад 600 осіб.

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Торік близько 25 тисячі осіб подали заявку на одержання притулку у Нідерландах. Цього року чиновники відомства розраховують на 34 тисячі заявників.

З початку літа щотижня до Нідерландів прибувало в середньому від тисячі до 1,5 тисячі біженців. Уряд країни пообіцяв додатково прийняти майже 10 тисяч сирійських біженців. Згідно з результатами нещодавніх опитувань, таку політику уряду підтримують майже 51 відсоток громадян.

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Як повідомляв УНІАН, залізничне сполучення між Данією та Німеччиною призупинено на невизначений час за розпорядженням датської поліції. За словами представника компанії Датські залізниці (DSB), "пасажирські потяги ходять тільки по маршруту Редбю-Путтгарден, де знаходяться датський і німецький термінали поромної переправи".