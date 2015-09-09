Данія призупинила залізничне сполучення з Німеччиною через наплив мігрантів

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на компанію Датські залізниці (DSB).

За словами представника компанії, "пасажирські потяги ходять тільки по маршруту Редбю-Путтгарден, де знаходяться датський і німецький термінали поромної переправи".

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Поки невідомо, коли рух поїздів між двома країнами буде відновлено, повідомив представник DSB.

Це рішення правоохоронні органи Данії прийняли у зв'язку з тим, що в останні дні з Німеччини на територію Данії прибуває все більше нелегальних мігрантів, більшість яких планують на поромі потрапити до Швеції.