ООН: Уникнути хаосу допоможуть єдині правила щодо біженців

За його словами, в Європі необхідно приймати "всеосяжні, єдині міри" стосовно до біженців, оскільки "ситуація, коли в різних країнах на кордонах існують різні процедури, створює хаос як людський, так і правовий", повідомляє РИА Новости.

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"Ясно, що ті, хто туди (до Європи - УНІАН) переміщається - будь то мігранти або біженці, вони мають права. Країни також несуть відповідальність перед своїм власним народом і щодо забезпечення національної безпеки. Але ясно, що міжнародне право, особливо по частині біженців, має поважатися. Більш важливо, що до людей, мігрантів, біженців необхідно ставитися з повагою, поважати гідність особи і, я думаю, що цього не вистачало в деяких випадках", - сказав Дюжаррік журналістам.

У ніч на 15 вересня в Угорщині набуде чинності пакет нових законів про біженців та кордон. Дотепер до біженців і мігрантів не застосовувалася суворих заходів: вони могли залишатися в країні після перетину кордону, який спрощено охоронявся загородженням з колючого дроту на угорсько-сербському кордоні. З 15 вересня біженці, які незаконно перетинають угорсько-сербський кордон, можуть отримати три роки в'язниці або бути депортованими до Сербії. Бажаючі отримати офіційний статус біженця також можуть бути відправлені в Сербію до закінчення оформлення документів.