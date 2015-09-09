Президент Чехії закликав допомагати мігрантам із України, а не з Африки

Виступаючи перед керівництвом і громадянами міста Їглава, він заявив, що, на його думку, вже ближчим часом може дійти до нової хвилі біженців із України, передає Радіо Свобода.

Українським біженцям потрібно допомогти, «українці працьовиті й набагато ближчі до нашої культури», заявив Земан.

Натомість приймати біженців із Близького Сходу за так званими квотами ЄС президент Чехії рішуче не погоджується. На його думку, ці втікачі далекі від чехів за культурою. «І хоча це нині здається утопією, та майбутнє може показати, чи не дійшло на наших теренах до створення терористичних осередків», – додав Земан.

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За інформацією Міністерства внутрішніх справ Чехії, за 8 місяців цього року притулку в Чехії попросили загалом 990 іноземців. Із цього числа найбільше заяв надійшло від українських громадян – 467, на другому місці громадяни Куби – 106 поданих заяв, і на третьому місці біженці з Сирії – від них надійшло лише 69 заяв про притулок у Чехії.

Така мала кількість поданих заяв від сирійських біженців підтверджує, що Чехія є для більшості з них не цільовою країною, а лише транзитним тереном по дорозі на Захід Європи, вважають оглядачі.

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Минулого тижня Служба безпеки і розвідки Чехії в розділі оприлюдненого звіту за 2014 рік, який стосується України («Можливий вплив українських подій на міграцію і середовище організованої злочинності в Чехії"), наголосила, що «потенційна міграційна хвиля з України не становить для Чехії ризику безпеки». Кількість мігрантів із України до Чехії, так само як і до інших країн Центральної Європи, зросла, однак спеціальні запобіжні заходи не потрібні, мовиться у звіті чеської спецслужби.