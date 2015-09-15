Антиісламський рух Pegida вивів на вулиці Дрездена п'ять тисяч демонстрантів

Через швидке зростання потоку біженців та мігрантів до Німеччини право-радикальний антиісламський рух Pegida ("Європейці-патріоти проти ісламізації Заходу") посилює свої акції, пише Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію dpa.

Вперше за тривалий час, згідно з повідомленням інформагенції, на вулиці Дрездена вийшло понад п’ять тисяч симпатиків цього руху. Поліція не наводить власних даних щодо кількості учасників акції. Лідер руху Луц Бахманн заявив перед своїми прихильниками про заснування партії, яка буде висуватися на виборах на всіх рівнях від місцевого до федерального.

Нині свої акції Pegida проводить щотижнево. Досі їхні збори відбувалися щодватижні у Лейпцигу або у Хемніці. У минулому акції цього руху неодноразово виливалися у сутички з правоохоронцями. Також їм нерідко опонують учасники багатотисячних антифашистських мітингів.

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Як повідомляв УНІАН, в кінці серпня масова акція на підтримку мігрантів відбулася в Дрездені. За даними міської поліції, в ній брали участь близько тисячі осіб, організатори заявляють про 5 тисяч учасників. Акцію на підтримку мігрантів організував "Антинацистський альянс". Демонстранти вигукували гасло: "Скажи голосно, скажи чітко: мігрантам тут раді!".