"Скажи голосно, скажи чітко: мігрантам тут раді": Жителі Дрездена вийшли на вулицю на підтримку біженців

Масова акція на підтримку мігрантів завершилася в Дрездені. За даними міської поліції, в ній брали участь близько тисячі осіб, організатори заявляють про 5 тисяч учасників, передає Русская служба Би-би-си.

Демонстрація відбулася без інцидентів, учасники акції ходили вулицями міста та вигукували гасла, вимагаючи від влади надати допомогу біженцям, які прибувають до країни.

Акцію на підтримку мігрантів організував "Антинацистський альянс". Демонстранти вигукували гасло: "Скажи голосно, скажи чітко: мігрантам тут раді!".

За даними інформагентств, до акції приєдналися і біженці.

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В цьому році Німеччина очікує надходження до 800 тисяч запитів про надання притулку, це набагато більше, ніж будь-яка інша країна ЄС.

З осені минулого року в Дрездені пройшла серія акцій проти навали мігрантів, організована консервативним рухом ПЕГІДА.

У демонстраціях з початку року взяли участь до 25 тисяч осіб.

При цьому в районі Дрездена нещодавно відбулися кілька акцій проти мігрантів, організованих праворадикальними угрупованнями.