Сербія не буде пускати назад біженців, які перетнули кордон із Угорщиною
Сербська влада не має наміру пускати назад біженців, яким вдасться перетнути кордон із Угорщиною.
Про це заявив міністр праці та соціальної політики Сербії Александар Вулін агентству Tanjug, передає Українська правда.
За його словами, біженці, які не зуміють перейти кордон і опиняться в стані невизначеності, зможуть повернутися в Сербію і потрапити в центр тимчасового утримання.
"Ми нікого не будемо насильно утримувати на нашій території, але й не дозволимо іншим країнам насильно і незаконно відправляти когось назад в нашу країну", - пояснив міністр.
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На питання про те, що буде з такими мігрантами, Вулін заявив, що це питання виходить за рамки відповідальності сербської влади.
"Якщо вони вже на території Угорщини, ми очікуємо від угорської держави належного ставлення до них", - додав він.
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Як повідомляв УНІАН, група мігрантів чисельністю близько тисячі чоловік, яка перейшла кордон Сербії та Угорщини в районі селища Реске і знову відмовилася вирушати в табір, прорвала поліцейський заслін.