В Угорщині почалися військові навчання за участі України

Учасниками навчань є армійські підрозділи Угорщини, США, України, Словаччини, Румунії, Словенії, Хорватії – всього з 14 різних держав – чисельністю особового складу до 1800 чоловік, повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на інформацію Міністерства оборони Угорщини.

Кожна країна надішле в Угорщину до 15 вересня по 400 своїх військовослужбовців. Тим часом із Німеччини транзитом через Чехію та Словаччину сюди кінцем минулого тижня вже приїхали 550 американських піхотинців у складі механізованої колони зі 150 одиниць бойової техніки, включно з рятувальними військовими гелікоптерами серії MEDEVAC.

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Угорський часопис «Непсава» пише про те, що в рамках військових маневрів в Угорщині з навчальною метою бере участь також розвідувальний військовий літак Е3А AWACS, що є на озброєнні в армії США. Водночас на військовому аеродромі в угорському місті Папа упродовж п’яти тижнів тимчасово базуватимуться 22 військові літаки з різних країн НАТО.

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Раніше УНІАН повідомляв, що угорська армія почала військові навчання, щоб підготувати солдатів до захисту південної країни від мігрантів і біженців у майбутньому. Влада планує направляти солдатів для посилення поліцейського патруля на кордоні.