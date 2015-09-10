Угорщина почала військові навчання біля кордону із Сербією для захисту від мігрантів (відео)

Влада планує направляти солдатів для посилення поліцейського патруля на кордоні, передає Бі-бі-сі з посиланням на Рейтер.

Третій день поспіль сотні біженців проривають кордони поліції і пішки прямують вглиб країни.

Угорщина вже будує на кордоні із Сербією паркан з колючим дротом. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан також пообіцяв посилити прикордонний контроль.

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Як очікується, парламент проголосує з питання введення нових заходів пізніше у вересні.

Тисячі людей, що тікають від конфліктів з країн Близького Сходу, намагаються перетнути Угорщини на шляху до Німеччини і Австрії.