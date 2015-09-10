Угорщина почала військові навчання біля кордону із Сербією для захисту від мігрантів (відео)
07:59, 10 вересня 2015Світ
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Угорська армія в середу почала військові навчання, щоб підготувати солдатів до захисту південної країни від мігрантів і біженців у майбутньому.
REUTERS
Влада планує направляти солдатів для посилення поліцейського патруля на кордоні, передає Бі-бі-сі з посиланням на Рейтер.
Третій день поспіль сотні біженців проривають кордони поліції і пішки прямують вглиб країни.
Угорщина вже будує на кордоні із Сербією паркан з колючим дротом. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан також пообіцяв посилити прикордонний контроль.
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Як очікується, парламент проголосує з питання введення нових заходів пізніше у вересні.
Тисячі людей, що тікають від конфліктів з країн Близького Сходу, намагаються перетнути Угорщини на шляху до Німеччини і Австрії.
В Угорщині розпочали військові навчання, щоб захистити південні кордони від навали мігрантів
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