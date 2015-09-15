США готові у грудні підтримати вступ Чорногорії до НАТО
Віце-президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем'єр-міністром Чорногорії Міло Джукановичем заявив, що Вашингтон готовий підтримати запрошення країни до НАТО вже в цьому грудні.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Очікується, що офіційне запрошення стати членом альянсу Чорногорія отримає в грудні на зустрічі міністрів закордонних країн, які входять до НАТО.
США готові підтримати запрошення за умови, що керівництво Чорногорії продовжить курс реформ і спробує підвишити громадську підтримку членства країни в НАТО
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Джо Байден також похвалив проведені в Черногорії реформи в області оборони, розвідки та судочинства й закликав керівництво країни докласти більше зусиль для боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
Рік тому альянс вирішив почати інтенсивні переговори з Черногорією з приводу членства в НАТО, однак рішення про запрошення країни до альянсу було відтерміновано до кінця 2015 року.
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