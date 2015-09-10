У МЗС Росії пригрозили Швеції наслідками у разі вступу до НАТО
У разі якщо Швеція вступить до НАТО, це буде вимагати відповідних кроків з боку російської сторони.
Про це заявила офіційний представник міністерства иностраннх справ (МЗС) Росії Марія Захарова, передає ТАСС.
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"Ми неодноразово заявляли, що вибір стратегії національної оборони і безпеки є внутрішньою і суверенною справою кожної держави. Але ми як і раніше розглядаємо політику неучасті Швеції у військових блоках як важливий фактор забезпечення стабільності на півночі Європи", - зазначила дипломат.
"Приєднання Швеції до НАТО мало б військово-політичні та зовнішньополітичні наслідки, які вимагали б необхідних відповідних кроків з російської сторони", - підкреслила Марія Захарова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція змінить законодавство для зближення з НАТО.