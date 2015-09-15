МЗС Мексики: Доля 6 мексиканців з групи розстріляних у Єгипті туристів невідома
Влада Мексики поки що не змогла встановити долю шести мексиканців з числа туристів, що потрапили під обстріл єгипетських ВПС.
Про це з посиланням на міністра закордонних справ латиноамериканської країни Клаудію Руїс Массієу повідомляє РИА Новости.
"Зараз ми маємо підтверджену інформацію від посольства в Каїрі - є шість поранених мексиканців в стабільному стані, двоє загиблих, особи яких вже встановлені, а про долю ще шістьох поки даних немає", - сказала Руїс Массієу перед вильотом в Каїр за дорученням президента Мексики.
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Як відомо, у ніч на понеділок єгипетські ВВС помилково розстріляли в районі Ель-Вахат в Західній пустелі в центрі Єгипту колону з чотирьох джипів, на яких пересувалися туристи з Мексики і супроводжуючі їх єгиптяни.
За словами глави МЗС, разом з нею на президентському літаку до Єгипту летять семеро родичів мексиканців, постраждалих в результаті цього нападу.