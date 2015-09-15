МЗС Мексики: Доля 6 мексиканців з групи розстріляних у Єгипті туристів невідома

Про це з посиланням на міністра закордонних справ латиноамериканської країни Клаудію Руїс Массієу повідомляє РИА Новости.

"Зараз ми маємо підтверджену інформацію від посольства в Каїрі - є шість поранених мексиканців в стабільному стані, двоє загиблих, особи яких вже встановлені, а про долю ще шістьох поки даних немає", - сказала Руїс Массієу перед вильотом в Каїр за дорученням президента Мексики.

Читайте такожМексика вимагає розслідувати розстріл своїх туристів в Єгипті

Як відомо, у ніч на понеділок єгипетські ВВС помилково розстріляли в районі Ель-Вахат в Західній пустелі в центрі Єгипту колону з чотирьох джипів, на яких пересувалися туристи з Мексики і супроводжуючі їх єгиптяни.

За словами глави МЗС, разом з нею на президентському літаку до Єгипту летять семеро родичів мексиканців, постраждалих в результаті цього нападу.