У Єгипті поліцейські помилково розстріляли туристів
04:36, 14 вересня 2015Світ
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Єгипетські поліцейські помилково відкрили вогонь по групі мексиканських туристів, в результаті чого загинули, щонайменше, 12 осіб.
Єгипетські поліцейські помилково відкрили вогонь по групі мексиканських туристів / fb.ru
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на МВС Єгипту, передає Українська правда.
Також наголошується, що серед загиблих є єгипетські гіди. Ще десять осіб отримали поранення, вони були доставлені в лікарню.
Повідомляється, що військові прийняли туристів за терористів.
У МВС Єгипту повідомляють, що туристів не повинно було бути в тому районі, і їх присутність там була незаконною. Розпочато розслідування події.
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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі в неділю підписав розширений закон по боротьбі з тероризмом.
Єгипетські сили безпеки розстріляли групу іноземних туристів у Західній пустелі
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