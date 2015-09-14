У Єгипті поліцейські помилково розстріляли туристів

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на МВС Єгипту, передає Українська правда.

Також наголошується, що серед загиблих є єгипетські гіди. Ще десять осіб отримали поранення, вони були доставлені в лікарню.

Повідомляється, що військові прийняли туристів за терористів.

У МВС Єгипту повідомляють, що туристів не повинно було бути в тому районі, і їх присутність там була незаконною. Розпочато розслідування події.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі в неділю підписав розширений закон по боротьбі з тероризмом.