Білий дім пригрозив РФ міжнародною ізоляцією через підтримку президента Сирії

Про це заявив напередодні прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає радіо "Свобода". "Це ізолює їх (Росію – ред.) від міжнародного співтовариства ще більше", – сказав він.

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В разі, якщо Росія продовжить свою військову активність в Сирії, це означатиме "виконання завдань протилежних тим, що стоять на порядку денному 60 країн, які в рамках коаліції на чолі зі США борються з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", додав Джош Ернест.

Крім цього, як повідомляє служба новин "Голосу Америки", прес-секретар Пентагону Джеф Девіс заявив, що перекидання російських військовослужбовців і військової техніки в район прибережного міста Латакія "свідчить про створення там передової оперативної бази".