Азербайджан почав згортати співпрацю з Євросоюзом

Крім цього, азербайджанський парламент доручив уряду країни переглянути питання участі у програмі Євросоюзу Східне партнерство, передає 1news.az. Також парламент рекомендував уряду, у разі введення яких-небудь санкцій відносно офіційних осіб країни, ввести заборону на в'їзд в Азербайджан осіб, які виступають з "відверто антиазербайджанскою позицією".

Читайте такожАзербайджан хоче переглянути свою участь у "Східному партнерстві"

Нагадаємо, 10 вересня Європарламент прийняв резолюцію, в якій засудив репресії проти громадянського суспільства в Азербайджані і вимагав звільнити з в'язниці кількох азербайджанських правозахисників і журналістів.

"Євронест", в якому представлені депутати Європарламенту і держав, які входять у програму Східне партнерство (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна), є парламентською складовою Східного партнерства.