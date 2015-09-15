В Угорщині затримали понад 9 тисяч мігрантів за незаконний перетин кордону

Про це з посиланням на сайт поліції 15 вересня повідомляє ТАСС.

"За незаконний перетин кордону було затримано 9380 осіб", - йдеться в поширеному повідомленні. Поліція порушила справу стосовно 5 осіб "за підробку документів", ще 13 "затримано за підозрою у нелегальному перевезенні людей".

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Відзначається, що в Угорщині з півночі набув чинності пакет поправок, прийнятих парламентом країни 4 вересня, які посилюють законодавство про міграцію і захист кордону. Нововведення передбачають участь армії в охороні державних рубежів, кримінальне переслідування тих, хто нелегально перетинає кордон, і прискорену процедуру розгляду запитів про надання притулку.