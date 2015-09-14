Суд визнав, що Угорщина більше не є безпечною для біженців країною

У рішенні суду йдеться, що ситуація в Угорщині істотно змінилася з жовтня 2014 року, коли збільшився наплив шукачів притулку, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Heute.at.

"Ця обставина в поєднанні з критикою життєвих умов для осіб, які шукають притулку, веде до висновку, що Угорщини, яка є безпечною для біженців, більше не існує", - наголошується у повідомленні.

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Підставою для прийняття такого рішення став конкретний випадок шукачки притулку з Афганістану, яка оскаржувала депортацію своїх дітей до Угорщини, як країни, яка відповідно з Дублінськими регуляціями є безпечною країною і може приймати біженців.

Австрійський суд у своєму рішенні зазначив, що у випадку Угорщини йдеться про порушення Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє нелюдське ставлення, що принижує людську гідність.

Таким чином рішення суду може використовуватися особами, яких мали депортувати з Австрії в Угорщину.

Раніше Угорщину критикували за політику щодо біженців. У мережі, зокрема, оприлюднили відео, як угорська поліція кидає у натовп біженців їжею.