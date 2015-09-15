Більше півмільйона мігрантів прибули до кордонів ЄС цього року

Про це повідомляє агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex.

«У серпні 156 тисяч мігрантів перетнули кордони ЄС, це рекордне значення п'ятий місяць поспіль», - йдеться в повідомленні.

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Для порівняння, у 2014 році було всього 280 000 виявлень мігрантів на кордонах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у ході позачергової зустрічі в Брюсселі глави МВС країн ЄС досягли принципової домовленості про розподіл 160 тисяч біженців.

9 вересня Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер оголосив про плани збільшити кількість квот щодо біженців, яких повинні будуть розподілити між собою 28 країн ЄС, з 40 до 160 тисяч осіб. Відповідна пропозиція обговорювалася в ході екстреного саміту щодо мігрантів в Брюсселі.

У той же час в ООН вважають, що в найближчі два роки Європу очікує наплив 850 тисяч мігрантів. При цьому такі оцінки є заниженими.

Проти плану ЄС за квотами на мігрантів виступила "Вишеградська четвірка" (Чехія, Словаччина, Угорщина і Польща), яка вважає, що цей механізм розподілу ситуацію не вирішить.