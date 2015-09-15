Більше півмільйона мігрантів прибули до кордонів ЄС цього року
Більше 500 000 мігрантів були виявлені на зовнішніх кордонах ЄС за перші вісім місяців цього року.
Про це повідомляє агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex.
«У серпні 156 тисяч мігрантів перетнули кордони ЄС, це рекордне значення п'ятий місяць поспіль», - йдеться в повідомленні.
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Для порівняння, у 2014 році було всього 280 000 виявлень мігрантів на кордонах ЄС.
Як повідомляв УНІАН, у ході позачергової зустрічі в Брюсселі глави МВС країн ЄС досягли принципової домовленості про розподіл 160 тисяч біженців.
9 вересня Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер оголосив про плани збільшити кількість квот щодо біженців, яких повинні будуть розподілити між собою 28 країн ЄС, з 40 до 160 тисяч осіб. Відповідна пропозиція обговорювалася в ході екстреного саміту щодо мігрантів в Брюсселі.
У той же час в ООН вважають, що в найближчі два роки Європу очікує наплив 850 тисяч мігрантів. При цьому такі оцінки є заниженими.
Проти плану ЄС за квотами на мігрантів виступила "Вишеградська четвірка" (Чехія, Словаччина, Угорщина і Польща), яка вважає, що цей механізм розподілу ситуацію не вирішить.