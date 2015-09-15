У НАТО заявили про фіаско Росії в інформаційній війні проти Заходу

Про це заявила одна з керівників департаменту публічної дипломатії НАТО Герлінда Нігус, передає "Європейська правда".

Зокрема, незважаючи на те, що російські пропагандистські тези часто знаходять підтримку у європейських країнах, за її словами, не можна говорити про повний успіх РФ.

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"Подивіться на опитування – критичне ставлення до Росії істотно зросло! У моїй країні, Німеччині, понад 70% людей дуже критично налаштовані до сучасної Росії і політики Путіна. 2-3 роки тому цього не було і близько", - зазначила Нігус. В інших країнах, за її словами, схожа ситуація.

"І чим далі, тим більш очевидним для широких кіл стає те, наскільки Росія ґрунтується на власній брехні, як наполегливо вона намагається збити нас з пантелику, заплутати і, зрештою, зробити нездатними на власні висновки", - зазначила представник НАТО.

Однак, за її словами, Заходу не варто припиняти боротьбу з російською пропагандою, оскільки там навіть досі не зовсім очевидно, що таке "російські ЗМІ".