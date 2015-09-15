В Угорщині заарештували перших 60 біженців, яким може загрожувати до трьох років в'язниці

Поліція Угорщини провела перші арешти біженців після набуття чинності нового міграційного законодавства.

Про це йдеться в повідомленні Agence France Press, пише Європейська правда.

"Сьогодні 60 осіб були спіймані поліцією під час розрізання чи пошкодження паркану, 45 – на кордоні, 15 – всередині країни. Поліція розпочала проти них кримінальні процедури" - заявив радник прем’єра Угорщини Гйоргі Баконді.

Покарання за "незаконний перетин кордону" передбачає ув'язнення на термін до 3 років.

Як повідомлялося, уряд Угорщини з 15 вересня ввів нові правила для біженців і створив систему, призначену для запобігання в'їзду до країни шукачів притулку.

Зокрема, у разі, якщо біженці в'їхали до Угорщини нелегально, їхнє діяння вважатиметься кримінальним злочином. Якщо вони перелазять через прикордонний паркан або навіть пошкодять його - це також буде кримінальним злочином.

Крім того, біженців можуть депортувати до Сербії.

В свою чергу Сербія заявила, що не прийматиме біженців, які повертатимуться з Угорщини.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні поліція Угорщини затримала 9380 мігрантів за спробу незаконно перетнути кордон із Сербією.

Як зазначала російська служба ВВС, на даний момент - це рекордна кількість біженців, затриманих у країні за один день.

У понеділок ввечері поліція заблокувала основний пункт переходу кордону, використовуваний біженцями.

Напередодні міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС на екстреній зустрічі в Брюсселі не змогли узгодити квоти прийому біженців.

Йшлося про розподіл 120 тисяч біженців між країнами Євросоюзу.