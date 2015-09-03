Мігранти штурмували потяг на вокзалі в Будапешті

Поліція відступила від головного входу вокзалу без єдиного слова, передає "ЄвроПравда" з посиланням на видання HVG.hu.

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Крім того, керівництво угорської залізниці заявило про скасування на невизначений термін потягів у західному напрямку, однак це не зупинило мігрантів. Вони кинулися на штурм потяга, який відбував з однієї з платформ, вони намагалися застрибнути самі і проштовхували у вікна дітей.

Однак коли в натовпі пройшов слух, що потяг слідує в Румунію, більшість мігрантів зійшли.

З якої причини поліція вирішила допустити мігрантів в будівлю вокзалу, не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в Будапешті закрили вокзал Келеті, щоб перешкодити мігрантам прямувати в Австрію і Німеччину. Пізніше вокзал відкрили, проте його охороняла поліція, яка перевіряла документи. При цьому сотні мігрантів залишалися під будівлею, вимагаючи пустити їх в Німеччину.