У Росії похвалилися сиром з цвіллю власного виробництва

"У нас працює лабораторія біотехнологій молока, де були отримані сир з блакитною цвіллю і швейцарський твердий сир. Технологія виготовлення цих сирів відома і описана в навчальних посібниках з сироваріння. Єдина особливість стосується лише цвілі — її розведення ми робили самі. Також ми виготовили цей продукт з російської сировини і на вітчизняному обладнанні", — сказав Бахарєв, повідомляє РИА Новости.

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Фахівці використовували стандартний фермент і стандартні розчини.

Застосовується натуральна сировина без будь-яких добавок, консервантів, барвників і рослинних жирів.

Витрати на сировину для виготовлення сиру з цвіллю складають 300 рублів за кілограм. За смаком і зовнішнім виглядом продукт нібито практично не відрізняється від "дор блю".

Термін зберігання сиру при певних умовах може скласти близько 8 років.