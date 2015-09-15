У Росії похвалилися сиром з цвіллю власного виробництва
Аналог французького сиру з цвіллю з російської сировини розробили в Самарському державному технічному університеті, повідомив журналістам декан факультету харчових виробництв вузу Володимир Бахарєв.
"У нас працює лабораторія біотехнологій молока, де були отримані сир з блакитною цвіллю і швейцарський твердий сир. Технологія виготовлення цих сирів відома і описана в навчальних посібниках з сироваріння. Єдина особливість стосується лише цвілі — її розведення ми робили самі. Також ми виготовили цей продукт з російської сировини і на вітчизняному обладнанні", — сказав Бахарєв, повідомляє РИА Новости.
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Фахівці використовували стандартний фермент і стандартні розчини.
Застосовується натуральна сировина без будь-яких добавок, консервантів, барвників і рослинних жирів.
Витрати на сировину для виготовлення сиру з цвіллю складають 300 рублів за кілограм. За смаком і зовнішнім виглядом продукт нібито практично не відрізняється від "дор блю".
Термін зберігання сиру при певних умовах може скласти близько 8 років.