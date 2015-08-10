У Криму "поховали" першу партію санкційних овочів, які прибули транзитом з України

Як повідомили УНІАН у Россільгоспнагляді, була припинена спроба реекспорту європейської продукції, що прямувала з території України.

"Заборонена до ввезення продукція загальною вагою понад 4 тонн була захована під мішками з картоплею, цибулею і капустою українського виробництва. Під мішками інспектори виявили понад 4 тонн контрабандних товарів з європейським маркуванням». Зокрема, була виявлена продукція з Болгарії, Нідерландів, Італії, Німеччини, Норвегії, Іспанії та Франції.

«Овочева продукція, що надійшла на територію Кримського півострова контрабандним шляхом, всупереч указу президента Російської Федерації та постанови уряду Російської Федерації була вилучена і знищена на Вірменському полігоні ТПВ методом поховання», - повідомили у відомстві.

Крім того, у Россільгоспнагляді заявили про запобігання спроби ввезення на півострів великої партії українського твердого сиру з підробленими документами. Вантаж, задекларований як «сир твердий «Російський» загальною вагою 20 тонн. При документарному контролі на КПП на партію були пред'явлені експертні висновки, датовані 24 лютого та 27 травня.

Однак у декларації виробника значилися інші дати виробництва продукту - з 10 до 29 липня. З цього випливає, заявили у Россільгоспнагляді, що висновки про відповідність сиру показниками якості та безпеки даної партії продуктів не належать. Молочна продукція була визнана такою, що не відповідає ветеринарно-санітарним вимогам, що пред'являються до її ввезення на територію Митного союзу.

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«На підставі грубих порушень норм і вимог чинного законодавства сир з чужими документами не був допущений до Криму. Партія повернута на територію суміжної держави», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня президент РФ ВолодимирПутін підписав указ про знищення європейських продуктів, що потрапили під ембарго. Після цього уряд РФ затвердив правила знищення санкційних продуктів. Указ Путіна почав діяти з 6 серпня.

Між тим 87% росіян виступають проти знищення санкционнійних продуктів. Зокрема, за словами росіян, вони не розуміють, навіщо це робити, коли в країні стільки малозабезпечених та соціальних установ, де не забезпечуються норми харчування.