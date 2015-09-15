Путін готовий зустрітися з Елтоном Джоном

Про це повідомляє РИА Новости.

"Не сумніваюся, що якщо буде таке побажання, президент буде готовий зустрітися, в тому числі і з Елтоном Джоном, для того, щоб дати відповіді на всі питання, які він зможе поставити. Але поки ми таких сигналів не отримували", — сказав Пєсков.

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У минулі вихідні британський співак сер Елтон Джон в інтерв'ю телерадіокорпорації Бі-бі-сі заявив про бажання поговорити з Путіним про права представників ЛГБТ-спільноти в РФ.

Напередодні співак підняв теми толерантності та прав людини. Сьогодні в профілі в Instagram співака з'явився запис про те, що йому нібито подзвонив президент РФ.

"Це не відповідає дійсності. Ніякої розмови не було", — сказав Пєсков журналістам.

"У Путіна не було розмови з Елтоном Джоном, а головне, що ми не отримували від нього будь-яких пропозицій про зустріч. Те, що було озвучено через ЗМІ, я знову ж повторюю, я не знаю, наскільки це автентично", — зазначив він.