Елтон Джон хоче поговорити з Путіним про його "сміховинне" ставлення до геїв
Знаменитий англійський музикант сер Елтон Джон заявив, що хоче зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити, як він висловився "сміховинне" ставлення російського президента до прав геїв.
В інтерв'ю дипломатичному кореспонденту Бі-бі-сі Бріджет Кендалл Елтон Джон сказав, що він вітав би таку розмову з Путіним, незважаючи на те, що, як зауважив музикант, Путін можливо, розсміявся б за його спиною і назвав би його повним ідіотом
Зараз Елтон Джон знаходиться на Україні. У Києві він зустрівся з президентом Петром Порошенком і закликав українців підтримати місцеве ЛГБТ-співтовариство, повідомляє Російська служба ВВС.
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