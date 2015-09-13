Елтон Джон хоче поговорити з Путіним про його "сміховинне" ставлення до геїв

В інтерв'ю дипломатичному кореспонденту Бі-бі-сі Бріджет Кендалл Елтон Джон сказав, що він вітав би таку розмову з Путіним, незважаючи на те, що, як зауважив музикант, Путін можливо, розсміявся б за його спиною і назвав би його повним ідіотом

Зараз Елтон Джон знаходиться на Україні. У Києві він зустрівся з президентом Петром Порошенком і закликав українців підтримати місцеве ЛГБТ-співтовариство, повідомляє Російська служба ВВС.

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Минулорічний звіт правозахисної організації Human Rights Watch свідчить про те, що російська влада не змогла запобігти актам насильства на ґрунті гомофобії і не покарала винних.

За даними організації, в Росії зростає кількість нападів на представників різних меншин.