Міноборони Литви зафіксувало військові кораблі Росії біля своїх кордонів

Про це йдеться в повідомленні відомства.

«Направлений до району економічної зони патрульний корабель «Аукштайтіс» зафіксував присутність російських корвета «Калмикія» і десантного корабля «Олександр Шабалін», а також за межами зони - ракетного катера «Димитровград», - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що російські кораблі були зафіксовані військово-морськими силами Литви вранці 15 вересня.

Як повідомляв УНІАН, раніше чотири винищувачі національних сил Японії були підняті на перехоплення, імовірно, російського літака.