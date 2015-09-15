Чотири винищувачі національних сил Японії були підняті на перехоплення російського літака

Про це повідомляє японське агентство Kyodo .

«Близько 14.00 в районі півострова Немуро було зафіксовано порушення повітряного простору країни іноземним літаком, імовірно, російським. У зв'язку з цим на його перехоплення були підняті винищувачі повітряних сил самооборони країни», - йдеться в повідомленні.

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Агентство уточнило, що літак знаходився в повітряному просторі Японії всього кілька секунд.

В даний час інформація уточнюється.