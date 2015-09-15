Чотири винищувачі національних сил Японії були підняті на перехоплення російського літака
21:20, 15 вересня 2015Світ
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В Японії чотири винищувачі національних сил самооборони були підняті на перехоплення, імовірно, російського літака, який, можливо, порушив повітряний простір країни.
Японія запідозрила російські літаки в порушенні свого повітряного простору / vitalykuzmin.net
Про це повідомляє японське агентство Kyodo .
«Близько 14.00 в районі півострова Немуро було зафіксовано порушення повітряного простору країни іноземним літаком, імовірно, російським. У зв'язку з цим на його перехоплення були підняті винищувачі повітряних сил самооборони країни», - йдеться в повідомленні.
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Агентство уточнило, що літак знаходився в повітряному просторі Японії всього кілька секунд.
В даний час інформація уточнюється.
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