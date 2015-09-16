Москва знову висловилася щодо поставок російської зброї до Сирії: Ми це робили і будемо робити

"Росія здійснювала і здійснює поставки зброї урядовій армії (Сирії), Росія ніколи не приховувала це, ми це робили і будемо робити відповідно до норм міжнародного права", - сказав спікер журналістам у Монголії, де він бере участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, повідомляє ТАСС.

За словами політика, Москва закликає світове співтовариство почати співпрацювати з сирійською владою і об'єднатися в боротьбі із загальною для всіх держав загрозою тероризму.

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"Москва закликає все світове співтовариство розпочати, нарешті, співпрацювати з сирійською владою і об'єднатися в боротьбі із загальною для всіх загрозою тероризму. Тільки так ми зможемо стабілізувати ситуацію в Європі", - сказав Наришкін, який є главою делегації РФ в ПА ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Пентагону, сім російських транспортних літаків АН-124 "Руслан" приземлилися на сирійському аеродромі поблизу Латакії.

Росія стверджує, що російські військові знаходяться в районі аеродрому в якості збройної охорони і, щоб відновити злітну смугу для доставки вантажів.