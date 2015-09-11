Пентагон засік у Сирії 7 транспортних літаків РФ і "зелених чоловічків" - ЗМІ
Сім російських транспортних літаків АН-124 "Руслан" приземлилися на сирійському аеродромі поблизу Латакії.
Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела в Пентагоні, пише Лента.ру.
За словами кореспондента, за тиждень російські фахівці звели поблизу порту Латакії близько сотні житлових приміщень.
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Повідомляється також про перекидання "тих же воєнізованих частин без розпізнавальних знаків, які Росія використала в Україні ("зелені чоловічки" - УНІАН)".
Як повідомляв УНІАН, у міноборони Ізраїля заявили, що російські військові в Сирії будуть будувати військово-повітряну базу.
Нагадаємо, зараз завершуються або ведуться близькі до завершення поставки в Сирію з РФ кількох партій стрілецької зброї, гранатометів, бронетранспортерів БТР-82А, військових вантажівок "Урал" і іншого озброєння, необхідного для ведення локальних бойових дій і перекидання особового складу сирійської армії.