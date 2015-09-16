США відкинули пропозицію Путіна щодо нового формату боротьби з "Ісламською державою"

Держсекретар США Джон Керрі під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у ніч на середу, 16 вересня, наголосив, що США мають намір діяти у складі існуючої коаліції, пише у середу Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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Як зазначається, у свою чергу напередодні речник Білого дому Джош Ернест оцінив російську підтримку режиму президента Сирії Башара Ассада як контрпродуктивну і таку, що може привести до дестабілізації в регіоні, зазначає агенція.

Коментуючи слова президента Росії Володимира Путіна, який, виступаючи на саміті ОДКБ в Душанбе, закликав до створення найширшої коаліції для боротьби з екстремістами, Ернест зазначив, що Білий дім вітав би, якби Росія - замість подібних закликів - конструктивно співпрацювала б з антиджихадистською коаліцією, створеною та очолюваною США.

Згідно з повідомленням, аналогічну позицію висловили і в Держдепартаменті, де також вважають, що немає ніякої необхідності в створенні ще однієї коаліції для боротьби з ІД.

Офіційний представник американського зовнішньополітичного відомства Джон Кірбі заявив, що президент Сирії втратив легітимність, і подальша підтримка його Москвою призведе лише до ще більшої ізоляції Росії. При цьому він уникнув відповіді на запитання журналістів, чи означають ці слова можливість введення нових санкцій проти Кремля.

Як повідомляв УНІАН, Керрі заявив, що продовження підтримки Росією Асада може привести до посилювання і затягування конфлікту.