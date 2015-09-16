Підтримка Росією режиму Асада загрожує затягуванням конфлікту в Сирії - Керрі
Держсекретар США Джон Керрі заявив, що продовження підтримки Росією Асада може привести до посилювання і затягування конфлікту.
Про це він повідомив у ході телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає прес-служба держдепартаменту США, пише Українська правда.
Керрі також зазначив, що підтримка РФ загрожує "підривом мети боротьби з екстремізмом, якщо ми також не продовжимо концентрувати увагу на пошуку врегулювання конфлікту в Сирії за допомогою справжнього політичного переходу".
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Керрі підтвердив прихильність США в боротьбі з ІДІЛ разом з коаліцією більш ніж 60 країн.
При цьому він підкреслив, що Асад ніколи не міг бути надійним членом цієї коаліції.
Керрі підкреслив, що "в цілому конфлікту в Сирії немає військового вирішення", ситуація може бути "вирішена тільки політичним переходом від Асада".