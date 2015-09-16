В ЄС можуть зупинити прийом біженців з Балкан та України - Сікорський

Про це заявив екс-глава МЗС і спікер сейму Польщі Радослав Сікорський, передає "Європейська правда".

Зокрема, за його словами, це може стосуватися громадян України.

"Є фундаментальна відмінність між біженцями з Близького Сходу та українськими біженцями. Мігранти з Близького Сходу змушені залишати свою країну. Українці ж можуть переміщатися всередині своєї країни, зі сходу на захід", - пояснив він.

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За його словами, країни-члени ЄС незабаром можуть прийняти рішення про відмову у притулку тим особам, які могли б залишитися у своїй країні. Насамперед це стосується держав Західних Балкан, звідки йде значний потік шукачів притулку, зокрема – в Німеччину.

"Триває дискусія про те, чи варто скасувати видачу статусу політичних біженців громадянам тих країн, які є кандидатами на вступ до ЄС, наприклад, Балканських країн... Якщо вони дотримуються прав людини, демократії та верховенства права, то статус політичних біженців для громадян з таких країн є сумнівним", - пояснив політик.

Він також зазначив, що віддає перевагу тому, щоб "допомагати українцям вирішувати проблему переселенців всередині України, а не допомагати українським біженцям у Польщі".