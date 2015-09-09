Сьогодні біженці їдуть із Сирії, а завтра можуть із України - президент Єврокомісії

Про це сказав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, представляючи у Європарламенті новий план щодо розподілення біженців у країнах ЄС.

"Та кількість людей, які приходять сьогодні із Сирії, завтра, може бути, приходитиме з України. Хіба ми робитимемо різницю між біженцями?" - сказав Юнкер, пише Європейська правда.

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За його словами, ані релігія, ані переконання, ані філософія не можуть бути спірними питаннями, коли справа доходить до біженців.

"Зима наближається. Чи справді ми хочемо залишити родини спати у наметах на вокзалах?" - додав він.

Він нагадав, що вдалося врятувати життя 122 тисяч осіб відтоді, як у травні Єврокомісія надала перші пропозиція із розміщення біженців.

"Ми можемо будувати стіни, ми зможемо будувати паркани. Але немає такої стіни, на яку ви б не змогли вилізти, якщо втікаєте від терору. Європа - це місце надії, небеса стабільності для людей з-за меж Європи. Найстабільніший континент - і це те, чим можна пишатися", - додав він.