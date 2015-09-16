Пєсков закликав пранкерів вибачитися перед Елтоном Джоном

«Я, насправді, порекомендував би принести вибачення Елтону Джону. Він досить шанований і улюблений у нас виконавець», — сказав Пєсков журналістам у відповідь на питання, чи задоволений він вибаченнями, які приніс прес-секретарю відомий телефонний жартівник Андрій Столяров, відомий як Лексус, повідомляє РБК.

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Елтон Джон повідомив про телефонний дзвінок Путіна 15 вересня у своєму Instagram. «Дякую президенту Володимиру Путіну за те, що зміг знайти час і переговорити зі мною по телефону сьогодні», — написав Елтон Джон. Він також висловив надію, що зможе особисто зустрітися з Путіним, щоб обговорити становище ЛГБТ-спільноти в Росії.

У той же день Кремль спростував телефонну розмову з Елтоном Джоном. Тоді Пєсков зазначив, що «президент завжди був і залишається відкритим для обговорення будь-яких людських проблем, будь-яких питань», а також сказав, що не сумнівається, що Путін «буде готовий зустрітися в тому числі і з Елтоном Джоном, для того щоб дати відповіді на всі питання, які він зможе поставити». Пєсков уточнив, що поки ніяких «сигналів» про бажання Елтона Джона зустрітися з російським президентом Кремль не отримував.

16 вересня в інтерв'ю «Комсомольській правді» телефонний жартівник Володимир Краснов заявив, що він та інший пранкер Олексій Столяров, відомий як Лексус, подзвонили Елтону Джону, при цьому Столяров говорив від імені Пєскова, а Краснов — від імені Путіна. Пранкер зазначив, що Елтон Джон «без зволікання повірив у реальність розмови з тими людьми, якими ми представлялися». Краснов також заявив про існування аудіозапису розмови, яка буде прокручена в ефірі однієї з передач на «Першому каналі» в середу ввечері.

Столяров в ефірі «Російської служби новин» заявив, що хотів би вибачитися перед Пєсковим. «Іншу фігуру я не підібрав до цієї розмови, це, напевно, не зовсім протокольно з мого боку, але ось вирішив саме від прес-секретаря зателефонувати», — розповів Столяров.



