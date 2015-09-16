Пєсков закликав пранкерів вибачитися перед Елтоном Джоном
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков закликав пранкерів, які подзвонили співакові Елтону Джону від імені президента Володимира Путіна, вибачитися перед артистом
«Я, насправді, порекомендував би принести вибачення Елтону Джону. Він досить шанований і улюблений у нас виконавець», — сказав Пєсков журналістам у відповідь на питання, чи задоволений він вибаченнями, які приніс прес-секретарю відомий телефонний жартівник Андрій Столяров, відомий як Лексус, повідомляє РБК.
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Елтон Джон повідомив про телефонний дзвінок Путіна 15 вересня у своєму Instagram. «Дякую президенту Володимиру Путіну за те, що зміг знайти час і переговорити зі мною по телефону сьогодні», — написав Елтон Джон. Він також висловив надію, що зможе особисто зустрітися з Путіним, щоб обговорити становище ЛГБТ-спільноти в Росії.
У той же день Кремль спростував телефонну розмову з Елтоном Джоном. Тоді Пєсков зазначив, що «президент завжди був і залишається відкритим для обговорення будь-яких людських проблем, будь-яких питань», а також сказав, що не сумнівається, що Путін «буде готовий зустрітися в тому числі і з Елтоном Джоном, для того щоб дати відповіді на всі питання, які він зможе поставити». Пєсков уточнив, що поки ніяких «сигналів» про бажання Елтона Джона зустрітися з російським президентом Кремль не отримував.
16 вересня в інтерв'ю «Комсомольській правді» телефонний жартівник Володимир Краснов заявив, що він та інший пранкер Олексій Столяров, відомий як Лексус, подзвонили Елтону Джону, при цьому Столяров говорив від імені Пєскова, а Краснов — від імені Путіна. Пранкер зазначив, що Елтон Джон «без зволікання повірив у реальність розмови з тими людьми, якими ми представлялися». Краснов також заявив про існування аудіозапису розмови, яка буде прокручена в ефірі однієї з передач на «Першому каналі» в середу ввечері.
Столяров в ефірі «Російської служби новин» заявив, що хотів би вибачитися перед Пєсковим. «Іншу фігуру я не підібрав до цієї розмови, це, напевно, не зовсім протокольно з мого боку, але ось вирішив саме від прес-секретаря зателефонувати», — розповів Столяров.