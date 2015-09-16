Чергова жертва пранкерів: Елтон Джон спілкувався з несправжнім Путіним

Про це він розповів в інтерв'ю «Комсомольській правді».

«Ми подумали, що Путін навряд чи захоче принаймні найближчим часом з ним зустрічатися і дзвонити, але, виявилося, що Елтон Джон дуже чекає цього дзвінка, тому без зволікання повірив у реальність розмови з тими людьми, якими ми представлялися», — розповів Краснов. При цьому роль прес-секретаря президента Дмитра Пєскова виконав по телефону Олексій Столяров на прізвисько Лексус.

У понеділок виконавець заявив, що глава Росії сам йому зателефонував після того, як артист запропонував політику зустрітися для того, щоб обговорити права представників ЛГБТ-спільноти. На своїй сторінці в Instagram Елтон Джон подякував нібито Путіну за дзвінок і підкреслив, що з нетерпінням чекає з ним зустрічі.

На наступний день прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що ніякої розмови взагалі не було. Таким чином, з'ясувалося, що над Елтоном Джоном просто пожартували пранкери.

"У Путіна не було розмови з Елтоном Джоном, а головне, що ми не отримували від нього будь-яких пропозицій про зустріч. Те, що було озвучено через ЗМІ, я знову ж повторюю, я не знаю, наскільки це автентично", - заявив Пєсков журналістам. При цьому прес-секретар зазначив, що, якщо Елтон Джон висловить бажання поговорити з Володимиром Путіним, то той завжди готовий роз'яснити реальний стан справ.

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Британський співак, піаніст і композитор Елтон Джон не приховує, що він – гомосексуаліст. Артист відкрито критикував російський закон про заборону гей-пропаганди. Нещодавно виконавець побував в Україні. На форумі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) він підняв теми толерантності і прав людини та захисту інтересів ЛГБТ-спільноти.

"Для когось це може здатися незручним, але цю розмову треба почати. Будь-яка країна, яка хоче побудувати демократичне суспільство, не може залишатися осторонь, коли мова йде про геїв, лесбіянок, трансгендерах.