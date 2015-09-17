"Гомофобія не буває забавною": Елтон Джон досі хоче поговорити з Путіним

Навіть незважаючи на те, що його розіграли російські пранкери, передає Бі-бі-сі з посиланням на Instagram співака.

"Розіграші - це забавно. Гомофобія, однак, не буває забавною. Я люблю Росію, і моя пропозиція поговорити з президентом Путіним про права ЛГБТ залишається чинною", - написав він.

"Якщо ця нещаслива пригода допомогла звернути увагу на життєво важливу проблему, то я радий стати жертвою розіграшу", - додав він.

Читайте такожПєсков закликав пранкерів вибачитися перед Елтоном Джоном

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 вересня Елтон Джон заявив, що Путін подзвонив йому по телефону. При цьому співак подякував президенту за дзвінок і висловив сподівання на швидку особисту зустріч, на якій він хотів би обговорити права гомосексуалів у Росії.

У вівторок Пєсков спростував факт такої розмови, зазначивши при цьому, що Путін готовий поговорити з співаком.

Повний запис 11-хвилинної розмови днем раніше був оприлюднений пранкерами на сайті YouTube.

Дзвінку пранкерів передувала зустріч Елтона Джона з українським президентом Петром Порошенком. За її підсумками співак заявив, що хотів би поговорити і з російським лідером.