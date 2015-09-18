Майже 2,5 тисячі росіян приєдналися до бойовиків "Ісламської держави" - ФСБ

Про це з посиланням на ФСБ повідомляє ТАСС.

За даними відомства, трохи менше половини з них - 2400 осіб - громадяни РФ, повідомив перший заступник директора ФСБ генерал армії Сергій Смирнов після засідання Ради Регіональної антитерористичної структури ШОС в Ташкенті.

Читайте такожУ РФ нарахували 170 загиблих за "Ісламську державу" росіян

"За нашими даними, близько 2400 громадян РФ вже беруть участь у діяльності цієї організації, і це досить велика кількість", - підкреслив він. Напередодні глава МВС РФ Володимир Колокольцев повідомив, що на стороні ІД воюють 1,8 тис. громадян Росії. "За розрахунками МВС, в рядах ІДІЛ воюють 1,8 тис. росіян. Порушено 477 кримінальних виробництва", - сказав він.

За словами Смирнова, вербування громадян різних країн, у тому числі тих, що входять до ШОС, представляє собою одну з найбільших небезпек з боку "Ісламської держави". "Найбільш небезпечне вербування осіб з цих держав - це виїзд на територію бойових дій цього угруповання, участь у них, навчання, підготовка і подальше повернення на територію наших держав", - підкреслив Смирнов.

Він вказав, що "робиться це конспіративно, приймаються методи роботи бойових організацій". "І той досвід, який у них накопичений, вони переносять на наші території. Небезпека полягає в цьому, і вона дуже суттєва", - заявив Смирнов.