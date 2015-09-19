Протестувальники у Молдові більше не вимагають відставки президента після зустрічі з ним

Тімофті, відповідаючи на висунуті маніфестантами вимоги, заявив, що він, як і протестувальники, залишається прихильником всенародного обрання президента, передає "Газета.ru" з посиланням на Unimedia.

Крім того, президент Молдови підтвердив свою стурбованість наявними в країні проблемами в сфері правосуддя, у фінансово-банківському секторі, і що вживатиме всіх законних заходів для якнайшвидшого врегулювання кризової ситуації.

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У свою чергу представники "Гідності і правди" заявили, що більше не наполягають на відставці Тімофті, але вимагають відсторонення від посад голови національного банку, генпрокурора, керівника центру із боротьби з корупцією та голови вищої ради юстиції, які, як вони вважають, винні у фінансово-банківській кризі.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Кишинева відбувався антиурядовий мітинг. Платформа DA - "Демократія - вдома" об'єднує кілька громадських організацій, політологів, громадських діячів, які поділяють різні політичні погляди. Серед них є й прихильники об'єднання Молдови з Румунією.

У травні та червні DA провела масові мітинги в центрі Кишинева, тоді протестувальники вимагали боротьби з корупцією та відставки уряду.