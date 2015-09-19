Ісламісти стратили 56 солдатів урядової армії Сирії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, пише в суботу Лента.ру.

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"Ми можемо підтвердити цю інформацію, у нас є свідки і фотографії", — заявив керівник центру Рамі Абдурахман. Він повідомив, що злочин було скоєно кілька днів тому.

Як відомо, сирійські збройні сили втратили контроль над аеродромом 9 вересня. Гарнізон залишив свої позиції після майже дворічних боїв.