Ісламісти стратили 56 солдатів урядової армії Сирії
14:26, 19 вересня 2015Світ
1325 0
Масове вбивство 56 солдатів урядової армії Сирії сталося на території захопленого ісламістами аеродрому Абу-ад-Духур в провінції Ідліб.
Фотоілюстрація / ves.lv
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, пише в суботу Лента.ру.
Читайте такожБойовики "Ісламської держави" в Іраку стратили місцеву журналістку та її батька
"Ми можемо підтвердити цю інформацію, у нас є свідки і фотографії", — заявив керівник центру Рамі Абдурахман. Він повідомив, що злочин було скоєно кілька днів тому.
Як відомо, сирійські збройні сили втратили контроль над аеродромом 9 вересня. Гарнізон залишив свої позиції після майже дворічних боїв.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter