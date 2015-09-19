США розмістять в Європі 12 штурмовиків A-10 Thunderbolt II - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Європейського командування (ЮКОМ) збройних сил США.

"ВВС США розмістять 12 літаків A-10 Thunderbolt II на базах по всій Європі в якості продовження підтримки заходів безпеки в рамках навчань НАТО Operation Atlantic Resolve. Близько 300 членів льотного екіпажу, а також додаткове обладнання буде відправлено разом зі штурмовиками з 23-го авіакрила авіабази Муді ВПС США (штат Джорджія)", - зазначив підполковник ВПС США Девід Вестовер, відповідальний за зв'язки з громадськістю.

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За його словами, штурмовики будуть використовуватися у "спільних навчаннях США і союзників по НАТО". Вестовер не вказав точної дати розміщення літаків на континенті, але, як повідомила раніше прес-служба ВВС США, A-10 з'являться "до кінця року в країнах Центральної та Східної Європи, які є учасниками альянсу".

НАТО розпочала навчання Operation Atlantic Resolve з метою надання гарантій східноєвропейським державам-членам НАТО у зв'язку з ситуацією в Україні.