В Іспанії готують базу для наймасштабніших навчань в історії НАТО

Про це повідомляє сайт центрального штабу збройних сил НАТО в Європі, передає "ЄвроПравда". "Найбільш амбітні навчання в сучасній історії НАТО вимагають настільки ж масштабної матеріально-технічної підтримки", - зазначають в Альянсі.

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Групі підтримки було поставлено завдання звести "наметове містечко" для навчань, які планується почати в останній тиждень вересня. Щоб укластися в термін, 392 контейнера зі всім необхідним обладнанням прибули на базу в кінці липня.

Облаштуванням табору для військових займаються близько 120 військовослужбовців з Австрії, Німеччини та США.

За словами військових, плани для точного позиціонування кожної палатки і об'єкту в таборі були розроблені рік тому і здавалися простими на папері, але в реальності виникли певні проблеми. Зокрема, заважає постійна спека, а температура часто вище 32 градусів. Крім того, поривчастий вітер перетворює кожну палатку в "парус".

Кілька інших локацій в Іспанії, Італії і Португалії також готуються до Trident Juncture-2015, але Сарагоса є унікальним місцем. В 15 км на північний схід від авіабази ведуться численні будівельні роботи на полігоні в Сан-Грегоріо.

Об'єднане командування відправить 650 своїх співробітників для керування і координації діями 36 тис. військових з більш ніж 30 країн.

Навчання Trident Juncture-2015 пройдуть в Італії, Португалії, Іспанії, Атлантичному океані, Середземному морі, Канаді, Норвегії, Німеччині, Бельгії та Нідерландах.