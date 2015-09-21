В Сирії російське посольство обстріляли з мінометів

Як повідомляє в понеділок МЗС РФ, 21 вересня, мінометний снаряд впав на територію посольства Росії в Дамаску 20 вересня близько 9.00.

Відзначається, що снаряд пішов глибоко в землю і не заподіяв шкоди.

"Його великий уламок з маркуванням згодом було витягнуто викликаними на місце події сирійськими саперами. Зараз з'ясовується, яким чином снаряд потрапив в руки бойовиків", - йдеться в повідомленні.

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За даними МЗС РФ, мінометний обстріл російського посольства проведено з боку району Джобар, де окопалися антиурядові бойовики, які не відносять себе до прихильників "Ісламської держави".

Нагадаємо, в районі сирійського аеродрому в Латакії знаходяться російські військові, які, за твердженням РФ, залучені до охорони і відновлення злітної смуги для доставки військових вантажів.